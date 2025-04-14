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        İşten çıkarıldığı lastikçideki elektrikli bisikleti çaldı

        ADANA'da çalıştığı lastikçideki işine son verilen Umut M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:05
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        İşten çıkarıldığı lastikçideki elektrikli bisikleti çaldı
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        ADANA’da çalıştığı lastikçideki işine son verilen Umut M. (38), patronu kendisini yeniden işe almayınca iş yerinin önündeki 3 tekerlekli elektrikli bisikleti çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından yakalanan Umut M., tutuklandı.

        Olay, 11 Nisan saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’ndeki bir lastikçide meydana geldi. Bir süre önce işten çıkarılan Umut M., patronuyla konuşmak için iş yerine gitti. İşe geri alınmayacağını öğrenen Umut M., evine gitmek için dışarı çıktı. Umut M., iş yeri önündeki S.E.’nin tamir için bıraktığı 3 tekerlekli elektrikli bisikleti gördü. Elektrikli bisikleti çalan Umut M., iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        BİSİKLETİ BIRAKTIĞI SOKAĞI HATIRLAMADI

        İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, aynı mahalledeki evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Umut M., gözaltına alınırken, çaldığı elektrikli bisiklet ise bulunamadı. Emniyete götürülen Umut M., sorgusunda, elektrikli bisikleti çaldığını kabul edip, hatırlamadığı bir sokağa bıraktığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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