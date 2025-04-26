Klima ustası, 3'üncü kattan düştü

Mahallelinin ihbarıyla adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Balcı’nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.