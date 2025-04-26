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        Klima ustası, 3'üncü kattan düştü

        ADANA'da klima montajı yaparken dengesini kaybeden Halil Balcı (25), 3 katlı binanın çatısından düşüp, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:24 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:24
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        Klima ustası, 3'üncü kattan düştü
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        ADANA'da klima montajı yaparken dengesini kaybeden Halil Balcı (25), 3 katlı binanın çatısından düşüp, yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Klima ustası Halil Balcı, 24 Nisan'da, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51010'uncu Sokak'taki 3 katlı binanın son katındaki daireye klima montajına gitti. İddiaya göre, daire içindeki montajı bitiren Balcı, dış üniteyi monte etmek isterken dengesini kaybedip düştü.

        Mahallelinin ihbarıyla adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Balcı’nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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