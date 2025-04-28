Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Hırsızlık şüphelisinden 'Kendi motosikletim zannettim' savunması

        ADANA'daİsmail K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hırsızlık şüphelisinden 'Kendi motosikletim zannettim' savunması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'daİsmail K. (29), jantındaki kilidi makasla kesip motosiklet çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İsmail K. ifadesinde, "O gece içki içmiştim. Motosikleti kendi motosikletim zannedip, aldım" dedi.

        Olay, 20 Nisan'da saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail K., jantındaki kilidi demir kesme makasla kesip E.Y.'ye ait motosikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. E.Y.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi tespit edip yakaladı. Evine yapılan baskında yakalanan İsmail K., emniyetteki sorgusunda, "O gece içki içmiştim. Motosikleti kendi motosikletim zannedip, aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bulunan motosiklet de sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı

        Benzer Haberler

        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Adana'da motosiklet çalan zanlı tutuklandı
        Adana'da motosiklet çalan zanlı tutuklandı
        Adana'da ruhsatsız 4 silah ele geçirildi
        Adana'da ruhsatsız 4 silah ele geçirildi
        Motokros tutkunları Adana'da buluştu
        Motokros tutkunları Adana'da buluştu
        Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Adanaspor - Gençlerbirliği: 0-5
        Adanaspor - Gençlerbirliği: 0-5