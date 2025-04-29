Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yanan dairede cesedi bulunmuştu; komşusunun öldürdüğü ortaya çıktı

        ADANA'da yangın çıkan dairesinde cesedi bulunan Mustafa Özkan'ın (41), komşusu Miraç Mirza (33) tarafından tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yanan dairede cesedi bulunmuştu; komşusunun öldürdüğü ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA’da yangın çıkan dairesinde cesedi bulunan Mustafa Özkan’ın (41), komşusu Miraç Mirza (33) tarafından tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetten saatler önce apartmana Özkan ile birlikte girdikleri güvenlik kamerasına yansıyan Mirza, cinayeti, “Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı” diyerek itiraf etti.

        Olay, 21 Nisan saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki Basın Sitesi’nin 5’inci katında meydana geldi. Daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çelik kapıyı kırarak daireye giren ekipler, yalnız yaşayan Mustafa Özkan’ın cansız bedenini mutfakta yerde yatarken buldu. Özkan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

        APARTMANA SON GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

        Yapılan otopside Mustafa Özkan’ın tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Özkan’ın, olay günü saat 19.30 sıralarında 9’uncu kattaki komşusu Miraç Mirza ile apartmana girdiği, bir daha da ayrılmadığı görüldü. Mustafa Özkan’ın, ölmeden önceki son anları da görüntülere yansıdı. Polis, bu tespit üzerine Mirza’yı gözaltına aldı.

        CİNAYETİ İTİRAF EDİP, ‘O BENİM DOSTUMDU’ DEDİ

        Emniyete götürülen Miraç Mirza, ilk sorgusunda olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Tekrar sorguya alındığında cinayeti itiraf eden Mirza, Mustafa Özkan’ı öldürdükten sonra 3 farklı odadaki mobilyalara gaz yağı döküp, ateşe verdiğini anlattı. Mirza, ifadesinde, “O akşam evde otururken, Mustafa beni kahve içmeye çağırdı. Bir süre oturup, sohbet ettik. Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı” dedi.

        MERMİ ÇEKİRDEĞİNİ BOŞ ARSAYA ATMIŞ

        Cinayet dedektifleri bu itirafın ardından Mirza’nın, cinayetten sonra boş bir arsaya attığı mermi çekirdeği ile sırt çantasına sakladığı ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Tabanca ve mermi çekirdeği incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Miraç Mirza, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında konuşuyor
        Bakan Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında konuşuyor
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı

        Benzer Haberler

        Adana'da yanan evde cesedi bulunan kişiyi komşusunun öldürdüğü belirlendi
        Adana'da yanan evde cesedi bulunan kişiyi komşusunun öldürdüğü belirlendi
        Adana'da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 sa...
        Adana'da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 sa...
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
        Boşanma aşamasındaki 5 çocuğunun annesini bıçakla öldürdü
        Boşanma aşamasındaki 5 çocuğunun annesini bıçakla öldürdü
        Adanaspor Kulübü Yönetimin Kurulu kararı:
        Adanaspor Kulübü Yönetimin Kurulu kararı:
        ATÜ'de "Diplomasi Zirvesi: Şekillenen Yeni Dünya" programı başladı
        ATÜ'de "Diplomasi Zirvesi: Şekillenen Yeni Dünya" programı başladı