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        Depremde ölenlerin tutanakla aldığı altınlarını vermediği iddia edilen polis memuru ihraç edildi

        ADANA'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok'ta hayatını kaybedenlerin altınlarını yakınlarına tutanakla teslim eden polis memuru E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:26 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:30
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        Depremde ölenlerin tutanakla aldığı altınlarını vermediği iddia edilen polis memuru ihraç edildi
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        ADANA’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok’ta hayatını kaybedenlerin altınlarını yakınlarına tutanakla teslim eden polis memuru E.C. (30), iddiaya göre daha sonra “Başka altınlar da bulundu. Savcı incelemesinin ardından geri teslim edeceğim” diyerek geri aldı. Bu zamana kadar altınları teslim etmeyip, görevinden istifa eden E.C. hakkında 2 kez ‘Devlet memurluğundan çıkarma’ cezası verildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından E.C.’nin yargılamasına başlanacağı bildirildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Adana’nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde yıkılan İhsan Bayram Sitesi’nin C Blok’unda 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkazdan çıkarılan apartman sakinlerinin altınları ise Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü. Görevli polis memuru E.C., enkazda hayatını kaybedenlerin yakınlarına güvenlik kamerası bulunan odada tutanak düzenleyerek altınları teslim etti.

        TESLİM ETTİĞİ ALTINLARI GERİ ALDI

        Polis memuru E.C., iddiaya göre, bir süre sonra ölenlerin yakınlarını telefonla arayarak, “Ailenize ait başka altınlar da bulundu. Hepsinin tek tutanak ile teslim edilmesi gerekiyor. Verilen altınları polis merkezine getirin, savcı incelemesinin ardından geri teslim edeceğim” dedi. Daha sonra E.C., polis aracıyla evlerine gittiği depremzedelerin altınlarını geri aldı. Ayrıca E.C., altınları bozdurduğu için teslim edemeyen Orhan Boncukluoğlu’na, “Tanıdığım bir kuyumcum var. Onun dükkanına git, altınları yeniden yaptırıp, bana teslim et” dedi. Boncukluoğlu tekrar altında alıp E.C.’ye verdi.

        ALTINLARI ALAMAYANLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

        Aradan geçen bir yıla rağmen altınlar teslim edilmeyince hayatını kaybedenlerin yakınları durumdan şüphelendi. Telefonla aradıkları E.C. de şüpheli yanıtlar verince aileler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirip, soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan E.C. suçlamaları reddetti.

        İHRAÇ EDİLDİ

        Konuyla ilgili incelemeler devam ederken E.C., görevinden istifa etti ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 kez ‘Devlet memurluğundan çıkarma’ cezası verdi. Polis memuru E.C. hakkında ‘Zimmet’, ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘İrtikap’, ‘Denetim grevinin ihmali’, ‘Rüşvet’ ve soruşturma sırasında belirlenecek diğer suçlardan dava açıldı. İddianamenin hazırlanmasının ardından E.C.’nin yargılamasının başlayacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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