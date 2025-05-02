Depremde ölenlerin tutanakla aldığı altınlarını vermediği iddia edilen polis memuru ihraç edildi

ADANA’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok’ta hayatını kaybedenlerin altınlarını yakınlarına tutanakla teslim eden polis memuru E.C. (30), iddiaya göre daha sonra “Başka altınlar da bulundu. Savcı incelemesinin ardından geri teslim edeceğim” diyerek geri aldı. Bu zamana kadar altınları teslim etmeyip, görevinden istifa eden E.C. hakkında 2 kez ‘Devlet memurluğundan çıkarma’ cezası verildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından E.C.’nin yargılamasına başlanacağı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Adana’nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde yıkılan İhsan Bayram Sitesi’nin C Blok’unda 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkazdan çıkarılan apartman sakinlerinin altınları ise Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü. Görevli polis memuru E.C., enkazda hayatını kaybedenlerin yakınlarına güvenlik kamerası bulunan odada tutanak düzenleyerek altınları teslim etti.

TESLİM ETTİĞİ ALTINLARI GERİ ALDI

Polis memuru E.C., iddiaya göre, bir süre sonra ölenlerin yakınlarını telefonla arayarak, “Ailenize ait başka altınlar da bulundu. Hepsinin tek tutanak ile teslim edilmesi gerekiyor. Verilen altınları polis merkezine getirin, savcı incelemesinin ardından geri teslim edeceğim” dedi. Daha sonra E.C., polis aracıyla evlerine gittiği depremzedelerin altınlarını geri aldı. Ayrıca E.C., altınları bozdurduğu için teslim edemeyen Orhan Boncukluoğlu’na, “Tanıdığım bir kuyumcum var. Onun dükkanına git, altınları yeniden yaptırıp, bana teslim et” dedi. Boncukluoğlu tekrar altında alıp E.C.’ye verdi.