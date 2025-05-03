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        'Beni darbediyor kurtarın' diyerek mesaj attığı erkek arkadaşı ölünce cinayetten tutuklandı

        ADANA'dabıçaklanarak öldürülen Mehmet Ayaz'ın (24), yanı başında yaralı halde bulunan erkek arkadaşı N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:50
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        'Beni darbediyor kurtarın' diyerek mesaj attığı erkek arkadaşı ölünce cinayetten tutuklandı
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        ADANA'dabıçaklanarak öldürülen Mehmet Ayaz'ın (24), yanı başında yaralı halde bulunan erkek arkadaşı N.C. (17), tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sırasında 'Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni darbediyor' diyerek mesaj gönderen N.C., 'Kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı.

        Olay, 20 Nisan'da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi. Pastacı Mehmet Ayaz ile lise öğrencisi N.C. bir süre gezdikten sonra mezarlık yakınlarında otomobili park edip, inerek sohbet etmeye başladı. Bu sırada N.C., iddiaya göre, Ayaz'a ayrılmak istediğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.C., bir arkadaşına cep telefonuyla, 'Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni darbediyor' diyerek mesaj gönderdi.

        ARKADAŞLARI BULDU

        Olay yerine gelen arkadaşları, çifti göğüslerinden bıçaklanmış halde yerde yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.C. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçak da Ayaz'ın yattığı yerin yakınında bulundu. Ayaz'ın cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        TABURCU OLDU

        Hastanede tedaviye alınan N.C., polise verdiği ilk ifadesinde, "Gündüz Mehmet ile buluşup, gezdikten sonra araçta sohbet ediyorduk. Ayrılmak istediğimi söylediğimde beni bırakmayacağını söyledi. Tartışma büyüyünce beni bıçakladı. Ayıldığımda ise onun da bıçaklandığını gördüm" dedi. Tedavisi tamamlanan N.C., önceki gün taburcu edilip, savcılığa götürüldü. Önceki ifadesini tekrarlayan N.C., suçsuz olduğunu öne sürdü.

        DETAYLI OTOPSİ BEKLENİYOR

        Soruşturmayı yürüten savcılık, mevcut deliller doğrultusunda N.C.'yi 'Kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan N.C., tutuklandı. Olay yerinde bulunan delillerin Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı otopsi raporunun beklenildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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