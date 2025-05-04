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        Adana Demirspor - Göztepe: 1- 2

        STAT:YENİ ADANAHAKEMLER: Gökhan Barcın, Onur Gülter, Sarper Barış SakaADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer, İzzet Çelik, Tolga Kalender, Burhan Ersoy (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:09
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        Adana Demirspor - Göztepe: 1- 2
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        STAT:YENİ ADANA

        HAKEMLER: Gökhan Barcın, Onur Gülter, Sarper Barış Saka

        ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer, İzzet Çelik, Tolga Kalender, Burhan Ersoy (Dk. 27 Aimbetov) , Abdulsamet Burak (Dk. 85 Aksel Aktaş) , Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Fougeu) , Maestro , Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat , Ozan Demirbağ ( Dk. 27 Alioui), Yusuf Barasi

        GÖZTEPE: Lis, Koray Günter, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Dennis, Ahmet Ildıs (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Nielsen, Tijanic (Dk. 69 Victor Hugo) , Kubilay Kanatsızkuş ( Dk. 69 Emersonn), Romulo

        GOLLER: Dk.33 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor) Dk. 3 Kubilay Kanatsızkuş, Dk.9 Nielsen (Göztepe)

        SARI KARTLAR: İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Abdulsamet Burak, (Adana Demirspor)- Nazım Sangare, Dennis, Taha Altıkardeş (Göztepe)

        SÜPER Lig’in 34’üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.

        3’üncü dakikada Dennis’in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği uzun pasla buluşan Romulo, kaleye şutunu çekti. Kaleci Deniz topu kurtardı ancak dönen topu iyi takip eden Kubilay Kanatsızkuş, boş kaleye göndererek Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi.

        7’nci dakikada sol kanattan Romulo’nun yaptığı ortaya Kubilay kafayla vurdu, ancak kaleci Deniz Dönmezer geçit vermedi.

        9’uncu dakikada Tijanic’in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde Nielsen’in yaptığı kafa vuruşuyla Göztepe skoru 2-0’a getirdi.

        21’inci dakikada Romulo ile Tijanic'in paslaşmalarıyla ceza sahasına giren Göztepe'de, Romulo'nun sert vuruşu üstten auta çıktı.

        33’üncü dakikada Alioui’nin pasıyla buluşan Ali Yavuz Kol, kaleciyi önde görünce aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

        49’uncu dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alioui topu ceza sahasına gönderdi. Burada topa gelişine vuran Tayfun Aydoğan, istediği vuruşu yapamayınca top auta gitti.

        71’inci dakikada Nielsen sağ kanatta yerden açtığı ortada Victor Hugo gelişine vurdu, top az farkla auta çıktı.

        75’inci dakikada Bünyamin Balat’ın çevirdiği topa Tayfun vurdu, ancak şutu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol’un vuruşu üstten auta gitti.

        86’ncı dakikada Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan karambolde önce Romulo topa vuramadı. Ardından Dennis, rakibini geçtikten sonra penaltı noktası üzerinde şut çekmek istedi ancak topu ıskaladı. Boşta kalan topu kaleci Deniz Dönmezer kontrol etti.

        90’ıncı dakikada Romulo’nun hazırladığı pozisyonda, ceza sahası sağ çaprazından verdiği pasla Victor Hugo’yu topla buluşturdu. Victor Hugo’nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta gitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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