Adana Demirspor - Göztepe: 1- 2

86’ncı dakikada Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan karambolde önce Romulo topa vuramadı. Ardından Dennis, rakibini geçtikten sonra penaltı noktası üzerinde şut çekmek istedi ancak topu ıskaladı. Boşta kalan topu kaleci Deniz Dönmezer kontrol etti.

33’üncü dakikada Alioui’nin pasıyla buluşan Ali Yavuz Kol, kaleciyi önde görünce aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

9’uncu dakikada Tijanic’in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde Nielsen’in yaptığı kafa vuruşuyla Göztepe skoru 2-0’a getirdi.

7’nci dakikada sol kanattan Romulo’nun yaptığı ortaya Kubilay kafayla vurdu, ancak kaleci Deniz Dönmezer geçit vermedi.

3’üncü dakikada Dennis’in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği uzun pasla buluşan Romulo, kaleye şutunu çekti. Kaleci Deniz topu kurtardı ancak dönen topu iyi takip eden Kubilay Kanatsızkuş, boş kaleye göndererek Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi.

SÜPER Lig’in 34’üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.

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