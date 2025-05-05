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        Gökyüzünde telsizle evlilik teklifi; 'Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi'

        ADANA'da Metin Topal (23), sevgilisi Sebihe Nur Özerten'e (23) farklı uçaklarda uçuş yaparken telsizle evlilik teklifi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:50
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        Gökyüzünde telsizle evlilik teklifi; 'Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi'
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        ADANA'da Metin Topal (23), sevgilisi Sebihe Nur Özerten'e (23) farklı uçaklarda uçuş yaparken telsizle evlilik teklifi yaptı. Teklifi kabul eden Özerten, "Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi?" diyerek karşılık verdi.

        Kentte oto kiralama işiyle uğraşan Metin Topal, beden eğitimi öğretmeni sevgilisi Sebihe Nur Özerten'e sürpriz evlilik teklifi planı yaptı. Kentteki bir uçuş okuluyla anlaşan Topal, iki farklı uçak kiralayarak gökyüzünde gezinti yaptı. Metin Topal, havada sevgilisinin bulunduğu uçakla kol uçuşu yaparken telsizden anons geçerek "Aşkım yeryüzünde tanıştık. Böyle bir ilki yaşattığım için mutluyum. Umarım sen de mutlusundur. Geri kalan hayatımıza sonsuz bir aşk bulalım istiyorum. Benimle evlenir misin?" dedi. Şaşkınlık yaşayan Özerten, teklifi kabul ederek, "Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi?" diyerek karşılık verdi. Gezinin ardından piste iniş yapan Metin Topal, Özerten'in önünde diz çökerek yeniden teklifte bulunup, yüzüğünü sundu. Genç çiftin, paylaştığı uçak kamerasına yansıyan görüntüler ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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