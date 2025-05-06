TIR'ın açılan dorsesi üst geçidi parçaladı

Kazayı anlatan Meral, “Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış. Araçta uyarı sistemi de çalışmadı. Üst geçide çarpınca dorsenin açıldığını fark ettim. Başkalarına zarar vermemek için ara sokağa park ettim” dedi.

ADANA’da seyir halindeki TIR’ın dorsesi, yaya üst geçidine çarptı. Parçalanan üst geçidin bir bölümünün TIR üzerine kaldığı kazada sürücü Hasan Meral, “Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış” dedi.

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