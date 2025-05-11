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        Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

        ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğer sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:55
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        Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
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        ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, diğer sınır dışı edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyet yürütüp, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen Suriye uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Adana'da saklandıkları tespit edilen şüpheliler, 7 Mayıs'ta Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de incelenmesi için el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., H.A., H.H., M.H. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, A.B. ise sınır dışı edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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