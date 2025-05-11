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        8 yaşındaki çocuk, formasından tutulup sürüklendi; o anlar kamerada (2)

        ÇOCUĞUŞAKA AMAÇLI SÜRÜKLEMİŞLERAdana'da 8 yaşındaki H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:55 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:55
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        8 yaşındaki çocuk, formasından tutulup sürüklendi; o anlar kamerada (2)
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        ÇOCUĞUŞAKA AMAÇLI SÜRÜKLEMİŞLER

        Adana'da 8 yaşındaki H.İ.D.'yi, üzerindeki Galatasaray formasından tutup sürükleyen elektrikli triportör üstündeki 3 kişi polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Adana Valiliği'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada gözaltına alınan İ.T., A.S. ve K.O.'nun, H.İ.D. ile akraba oldukları, şaka amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri belirtildi. Açılmada şu ifadelere yer verildi:

        "Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi’nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslar ile yapılan ilk görüşmede, mağdur H.İ.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğimiz tarafından sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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