Adana'da boğazına cisim kaçan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Preveze Anadolu Lisesi’ne bağlı anaokulunda öğrenim gören minik bir öğrencinin boğazına yabancı cisim kaçtı. Durumu fark eden öğretmen Bakiye Eroğlu, öğrencisinin nefes almakta zorlandığını görünce vakit kaybetmeden harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı İlk Yardım Eğitim Merkezi’nden aldığı eğitim doğrultusunda Heimlich manevrasını uygulayan Eroğlu, doğru ve zamanında yaptığı müdahaleyle öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

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