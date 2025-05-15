Dervişoğlu: Mutlu olan hiçbir kesime rastlamadık

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Fındıkçı perişan, fıstıkçı perişan, kayısıcı perişan, ayçiçeği üreten perişan, buğday arpa üreten perişan. Beslenme alışkanlığımız hububat ve bakliyat üzerine olmasına rağmen bunların üretimini yapıp da mutlu olan hiçbir kesime rastlamadık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Adana'ya geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, daha sonra Çiftçiler Birliği'ni ziyaret etti. Çiftçilerle bir araya gelen Dervişoğlu ardından basın açıklaması yaptı. Çiftçilerin mutsuz olduğunu aktaran Dervişoğlu, "Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren adımlar atılmış olmasına rağmen son çeyrek asırlık dönemde doğru düzgün tarım politikası inşa edilememiştir. Türkiye'de mutlu olan çiftçileri tek bir yerde gördüm. Karacabey'deki incir üreticileri dışında fındıkçı perişan, fıstıkçı perişan, kayısıcı perişan, ayçiçeği üreten perişan, buğday arpa üreten perişan. Beslenme alışkanlığımız hububat ve bakliyat üzerine olmasına rağmen bunların üretimini yapıp da mutlu olan hiçbir kesime rastlamadık" dedi.