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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Adana'da (3)

        'KARATAŞSERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ'NİN TEMELİ ATILDITarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İmamoğlu ilçesindeki Yedi Göze Sulama Projesi inşaatındaki incelemelerin ardından beraberindeki heyetle birlikte Karataş ilçesine geçip Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:55
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Adana'da (3)
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        'KARATAŞSERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ'NİN TEMELİ ATILDI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İmamoğlu ilçesindeki Yedi Göze Sulama Projesi inşaatındaki incelemelerin ardından beraberindeki heyetle birlikte Karataş ilçesine geçip Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) temel atma törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Bugün Karataş Sera Organize Tarım Bölgemizin inşaatını başlatacağız ve Ar-Ge merkezinin de açılışını yapacağız. Adana’mıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

        İklim değişikliği kaynaklı olarak yaşanan olayları yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Yumaklı, "Bu manada üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan politikalar uygulamaya devam ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu yıl kendisine arz edilecek tüm ürünleri almak için gerekli alım çalışmalarını yapıyor. 600’ün üzerindeki alım yerinde randevu sistemiyle alımları gerçekleştirecek. TMO alım fiyatları ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ürünlerini TMO’ya satmak için bekleyen çiftçilerimiz, taahhütname karşılığında alım yerlerine ürünlerini getirebilirler. Ya da lisanslı depolara ürünlerini teslim ederek, ELÜS yöntemi ile yine TMO'ya ürünlerini pazarlayabilirler. Hayırlı bir hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

        Son 23 yılda Adana'ya 228 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Su ve sulama alanında 140 tesisi hizmete aldık. Kırsal kalkınma desteklerimizle Adana'nın tarım ve orman altyapısını güçlendirdik. Tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla yaklaşık 4,5 milyon dekar alana sahip Çukurova ovamızı koruma altına aldık. Bu alanları gıda arz güvenliğimizin teminatı olarak görüyoruz. Adana'ya has 23 ürününün de coğrafi işaret alınmasını sağlayarak markalaşma yolunda büyük bir adım attık. Adana'daki ormanlarımızın yeşiline yeşil katmak için 440 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kozan ilçemizin önemli bir ihtiyacı olan modern hayvan pazarını hayata geçirdik. Üreticimizin önemli bir sorunu olan Akdeniz meyve sineğini, yaptığımız çalışmalar sonucunda yönetilebilir hale getirdik."

        DONDAN ETKİLENEN 16 ÜRÜNÜN MASRAFLARI ÖDENECEK

        Şubat ayında Adana'da önemli bir don olayı meydana geldiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, dondan etkilenen ürünlerle ilgili masrafların ödeneceğini belirterek şöyle devam etti:

        "Üreticilerimiz bundan etkilendi. İl Müdürlüğümüz vakit kaybetmeden hasar tespit çalışmalarına hemen başladı. Dondan etkilenen üreticilerimizin mazot-gübre desteklerini, çiftçilerimizin TC kimlik numaralarının son hanesine bakmadan tek seferde yatırdık. Dondan etkilenen 16 ürünle ilgili de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çiftçimizin yaptığı masrafları ödeyeceğiz. Buna şubat ayında yaşanan don olayı da dahil. 6 Şubat depremlerinde yıkılan 51 ahırın yapımı için gerekli altyapıyı oluşturduk. İnşaatlara en yakın zamanda başlayacağız. Depremden etkilenen 51 üreticimizin üretime devam etmesini sağlayacağız."

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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