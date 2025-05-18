İHA ve SİHA'ların kırılan gövdeleri için kendi kendini onaran malzeme geliştirildi

ADANA’da Çukurova Üniversitesi’nde (ÇÜ) insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) başta olmak üzere, hava ve uzay araçlarının gövdelerinde kullanılan malzemeyi kendi kendini yenileyebilir hale getiren buluşa imza atıldı. Projenin mimarı Prof. Dr. Necdet Geren, patentini de aldıkları malzemenin Türkiye’de savunma sanayi ve havacılık sektörüne yaratacağı etkiyle birlikte ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Son 10 yıldır elyaf takviyeli polimer esaslı kompozitler üzerine çalışmalar yürüten ÇÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Geren ve ekibi, İHA ve SİHA’lar başta olmak üzere, hava ve uzay araçlarının gövdelerinde kullanılan malzemeyi kendi kendini yenileyebilir hale getiren proje geliştirdi. Savunma sanayi ve havacılık sektörüne katkı sunması beklenen projenin detaylarını Demirören Haber Ajansı’na