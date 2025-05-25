Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Emekli polis memuru, eski eşini tabancayla öldürüp, kendini de vurdu

        ADANA'da emekli polis memuru Recep Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 02:27 Güncelleme: 25.05.2025 - 02:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli polis memuru, eski eşini tabancayla öldürüp, kendini de vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da emekli polis memuru Recep Ç. (54), eski eşi Esengül Kaya’yı (48) çalıştığı büfede tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Recep Ç., jandarma ekiplerince durdurulmak istenince aynı tabancayla kendini de vurup, ağır yaralandı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Emekli polis memuru Recep Ç., eski eşi Esengül Kaya’nın çalıştığı büfeye gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ç., yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Esengül Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ DE VURDU

        Olayın ardından kaçan Recep Ç. ise Sarıçam ilçesi Kozan yolu üzerindeki Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Recep Ç., yakalanacağını anlayınca suç aleti tabancayla kendini de vurdu. Ağır yaralanan Recep Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişi eski karısını öldürüp intihar girişiminde bulundu
        Adana'da bir kişi eski karısını öldürüp intihar girişiminde bulundu
        Futbol: Nesine 3. Lig play-off finali
        Futbol: Nesine 3. Lig play-off finali
        Adana'da orman yangınlarında görev alan pilotlar ve mürettebata eğitim veri...
        Adana'da orman yangınlarında görev alan pilotlar ve mürettebata eğitim veri...
        Kardeşini kurtarmak isterken boğulan Dilan'ın cenazesi ailesine teslim edil...
        Kardeşini kurtarmak isterken boğulan Dilan'ın cenazesi ailesine teslim edil...
        Sezaryen sırasında omuriliğinde saçma olduğu tespit edilen kedi ameliyatla...
        Sezaryen sırasında omuriliğinde saçma olduğu tespit edilen kedi ameliyatla...
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak