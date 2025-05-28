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        Görme engelli kağıt toplayıcısına tedavi desteği

        ADANA Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, kızıyla kağıt toplayan görme engelli Ali Dağ'ın (40) tedavisi için gerekli girişimleri başlattıklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:21
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        Görme engelli kağıt toplayıcısına tedavi desteği
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        ADANA Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, kızıyla kağıt toplayan görme engelli Ali Dağ'ın (40) tedavisi için gerekli girişimleri başlattıklarını söyledi.

        Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan yüzde 90 görme ve yüzde 36 işitme engelli 4 çocuk babası Ali Dağ, atık toplayarak ailesinin geçimini sağlıyor. Ali Dağ'a diğer çocukları Muhammet Samet (10) ile Fatma Ebrar'ın (7) okula gitmesi nedeniyle küçük kızı Hayrunisa eşlik ediyor. Hayrunisa'nın okula başlamasıyla küçük çocuğu İbrahim Eren'in (4) kendisine eşlik edeceğini belirten Ali Dağ, ailesinin geçimini sağlamak için her gün erken saatlerde yola çıktığını anlattı. Hayrunisa'nın elini sıkıca tutarak yol gösterdiği Ali Dağ, kızının kendine hem kağıt toplarken yardım ettiğini hem de yol gösterdiğini söyledi. Gözlerinin tedavi edilmesini isteyen Dağ, “Görme problemim 15-16 yaşlarımda başladı, zamanla daha da kötüleşti. Çok az bulanık görebiliyorum. Halimize binlerce kez şükür olsun. Gözlerimin tedavi edilmesini çok istiyorum, devletimden bu konuda yardım bekliyorum” dedi.

        'HER KONUDA YARDIMCI OLACAĞIZ'

        Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Ali Dağ'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. DHA'ya açıklamalarda bulunan Evsen "Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu’nun talimatı üzerine, Ali Dağ ve ailesini ziyaret etmek üzere buraya geldik. Kurum olarak sosyal yardım faaliyetlerimiz bulunuyor. Ben de durumu yerinde görmek için geldim; evi inceledim, eksikleri ve ihtiyaçları tespit ettim. Hem biz hem de diğer ilgili kurumlarla iş birliği yaparak, bu evdeki eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Ali Bey bundan sonra artık bizim kardeşimiz, vakfımızın bir evladı olacak. Kendisi halihazırda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan maaş alıyor. Yine, farklı kurumlar da aileye çeşitli şekillerde destek sağlayabilir. Biz, Ali beye her konuda yardımcı olacağız. Göz rahatsızlığıyla ilgili olarak da genel müdürlüğümüzle görüşeceğim. Vakfımıza bağlı bir hastane var; oradaki yetkililerle irtibata geçerek ameliyat ve tedavi süreci hakkında görüşmeler yapacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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