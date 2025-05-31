Sağanak altında torunu ile İstiklal Marşı'nı dinlediler (2)

'MİLLİDEĞERLERİMİZE BAĞLI BİR İNSANIM'

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu birinci sınıf öğrencisi olan torunu Miray Yağçı'yı sırtına alıp, okul bahçesine geldiğinde İstiklal Marşı'nın duyunca sağanakta beklemeye devam eden Mehmet Yıldırım, yaşadığı o anları DHA'ya anlattı. Yıldırım, "Miray'ın ayağında sandalet olduğunu görünce ayakları ıslanmasın diye sırtıma aldım. Elimizde de şemsiye vardı. Okuldan çıkarken İstiklal Marşı okunmaya başladı. Ben 38 yıl devlet memurluğu yaptım. Vatana ve milli değerlerimize bağlı bir insanım. Hemen esas duruşa geçtim. İstiklal Marşı'nı dinleyip, öyle eve gittim" dedi. Bu sırada çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çok sayıda kişinin de kendini aradığını belirten Yıldırım, "Böyle olacağı hiç aklıma bile gelmezdi" diye konuştu.