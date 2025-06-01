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        Hatlarına dahil edilen özel halk otobüslerine taş, sopa ve tabancayla saldırdılar; o anlar kamerada (2)

        2KARDEŞ TUTUKLANDIAdana'nın Sarıçam ilçesinde akaryakıt istasyonunda otobüs şoförünü ayağından tabancayla vuran dolmuş sürücüleri Gıyaseddin Sarı (26) ile darbeden kardeşi Veysel Sarı (25) gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:45 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:45
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        Hatlarına dahil edilen özel halk otobüslerine taş, sopa ve tabancayla saldırdılar; o anlar kamerada (2)
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        2KARDEŞ TUTUKLANDI

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde akaryakıt istasyonunda otobüs şoförünü ayağından tabancayla vuran dolmuş sürücüleri Gıyaseddin Sarı (26) ile darbeden kardeşi Veysel Sarı (25) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen dolmuş sürücüsü iki kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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