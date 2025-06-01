Hatlarına dahil edilen özel halk otobüslerine taş, sopa ve tabancayla saldırdılar; o anlar kamerada (2)

Adana'nın Sarıçam ilçesinde akaryakıt istasyonunda otobüs şoförünü ayağından tabancayla vuran dolmuş sürücüleri Gıyaseddin Sarı (26) ile darbeden kardeşi Veysel Sarı (25) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen dolmuş sürücüsü iki kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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