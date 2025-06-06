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        Kurbanlıkları kaldırımlarda ve yol kenarlarında kestiler

        ADANA'da bazı kişilerin kurbanlıklarını kaldırımlarda ve yol kenarlarında kesmesi, kötü görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:10
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        Kurbanlıkları kaldırımlarda ve yol kenarlarında kestiler
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        ADANA’da bazı kişilerin kurbanlıklarını kaldırımlarda ve yol kenarlarında kesmesi, kötü görüntüler oluşturdu. Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar da hastanelere akın etti.

        Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinde belediyeler tarafından kurban kesim noktaları oluşturulurken, bazı kişiler de kurbanlıklarını sokaklarda kesmeyi tercih etti. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde cadde boyunca kurulan kurban pazarında, kurbanlıkların sulama kanalı kenarında kesildiği görüldü. Bazı kişiler de kestikleri kurbanları ağaçların altında parçaladı.

        Bayram namazının ardından başlayan kurban kesiminde bazı vatandaşlar da kendilerini yaraladı. Kendi araçları ya da ambulanslarla hastaneye giden acemi kasaplar, tedavi altına alındı. Hafif yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Acemi kasaplardan Seyithan Baran, "Kurbanlıkları kesiyorduk, biraz da yoğundu. O dalgınlıkla bıçağı elime vurdum. Sağ olsun kurbanlık kestiren bir ağabey, beni hastaneye getirdi" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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