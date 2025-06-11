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        Annesini çalıştığı iş yerinde bıçaklayarak öldürdü

        ADANA'da Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44) bulaşıkçı olarak çalıştığı kebapçıda oğlu Ali B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:37 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:37
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        Annesini çalıştığı iş yerinde bıçaklayarak öldürdü
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        ADANA’da Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44) bulaşıkçı olarak çalıştığı kebapçıda oğlu Ali B. (24) tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan Ali B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi’nde meydana geldi. Bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan Zukaa Mahmoud, sabah erken saatte evden çıkıp iş yerine gitti. Mahmoud temizlik yaparken, kısa süre sonra iş yerine oğlu Ali B. geldi. Ali B. tezgahtaki bıçağı alarak annesini defalarca bıçakladı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zukaa Mahmoud kanlar içinde yere yığılırken, Ali B. kaçarak uzaklaştı.

        Sesleri duyan esnafın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zukka Mahmoud’un hayatını kaybettiği belirlendi. Mahmoud’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, Ali B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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