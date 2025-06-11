Annesini çalıştığı iş yerinde bıçaklayarak öldürdü (2)
YAKALANDIAdana'daannesi Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud'u (44) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Ali D.
YAKALANDI
Adana'daannesi Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud'u (44) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Ali D. (24), Sümer Mahallesi'nde yakalandı. Soruşturma sürüyor.
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