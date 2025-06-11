Başına mermi isabet eden döner ustası: Ölebilirdim, suçlu bulunsun

ADANA’da başına kurşun isabet eden, tedavisinin ardından taburcu olan döner ustası Ramazan Malgir (39), "Kimseyle husumetim, tartışmam yok. Burada 23 yıllık esnafım. Nereden geldiği belli olmayan bu mermi başıma isabet etti. İnsanlar artık keyfi olarak silah sıkıyor. Ölebilirdim ve 4 çocuğum babasız kalabilirdi. Suçlunun bulunmasını istiyorum" dedi.

Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki dönercide meydana geldi. Caddedeki dükkan sahibi Ramazan Malgir, döner kestiği sırada bir anda yere yığıldı. Malgir’in başından kan aktığını gören komşu esnafın ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Malgir, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına kurşun isabet ettiği belirlenen Malgir, tedaviye alındı. Polisin ilk incelemesinde, kurşunun dönerci dükkanının tavanını delip, Malgir'in başına isabet ettiği belirlendi. Silahı ateşleyen kişinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

‘BİR ANDA SARSILDIM’

Hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu edilen ve başı sarılı halde işine dönen döner ustası Ramazan Malgir, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na