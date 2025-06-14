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        Ürün almak için adreslerine çağırdıkları 13 satıcıyı dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

        ADANA'da sosyal medya ve internet sitelerinde satış yapan 13 kişiyi adreslerine çağırıp, dolandırdığı belirlenen Cono Aşireti'ne mensup 7 kişilik çete çökertildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:49
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        Ürün almak için adreslerine çağırdıkları 13 satıcıyı dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
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        ADANA’da sosyal medya ve internet sitelerinde satış yapan 13 kişiyi adreslerine çağırıp, dolandırdığı belirlenen Cono Aşireti’ne mensup 7 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya ve internet sitelerinde cep telefonu, mobilya, beyaz eşya ve kurbanlık hayvan satışı yapan 13 kişiyi dolandıran çeteyi deşifre etti. Cono Aşireti mensubu olduğu belirlenen 3’ü kadın 7 şüphelinin, satıcıları kendi adreslerine çağırdığı, ürünleri aldıktan sonra ücreti de banka hesabına göndereceklerini söyleyerek kaybolduğu tespit edildi. Bazı olaylarda kadın şüphelilerin, satıcıları cinsel taciz iddiasıyla tehdit edip şikayetçi olmaması için zorladıkları saptandı.

        Ekipler, Özel Harekat polisinin de desteğiyle, belirlenen adreslere 12 Haziran’da şafak vakti operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılıp girilen evlerde Çağla D., Hazel O., Hazal Y., Emirhan D., Cezmik D., Soner D. ve Nizar O. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, dolandırıcılık yapmadıklarını, satın aldıkları ürünlerin ücretini ödediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağla D., Hazel O., Emirhan D. ve Cezmik D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı; diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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