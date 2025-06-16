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        Adana'da, sulama kanalına düşen kamyonette baba ve 2 kızı hayatını kaybetti (3)

        CENAZELERİTESLİM ALINDIAdana'da kamyonetin sulama kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül ve Selin'in Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:20
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        Adana'da, sulama kanalına düşen kamyonette baba ve 2 kızı hayatını kaybetti (3)
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        CENAZELERİTESLİM ALINDI

        Adana'da kamyonetin sulama kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül ve Selin'in Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlandı. Yakınları tarafından alınan baba ile kızlarının cenazeleri, defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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