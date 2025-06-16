Adana'da, sulama kanalına düşen kamyonette baba ve 2 kızı hayatını kaybetti (3)

Adana'da kamyonetin sulama kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül ve Selin'in Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlandı. Yakınları tarafından alınan baba ile kızlarının cenazeleri, defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

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