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        Adana'da orman yangını (2)

        SÖNDÜRÜLDÜAdana'nınFeke ilçesine bağlı Çandırlar-Bekirhacılı Daşlıgedik mevkisinde çıkan orman yangını 7 helikopter, 8 arazöz ve 3 su tankı ile gerçekleştirilen müdahale sonucu yaklaşık 6 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 22:29 Güncelleme: 16.06.2025 - 22:29
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        Adana'da orman yangını (2)
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        SÖNDÜRÜLDÜ

        Adana'nınFeke ilçesine bağlı Çandırlar-Bekirhacılı Daşlıgedik mevkisinde çıkan orman yangını 7 helikopter, 8 arazöz ve 3 su tankı ile gerçekleştirilen müdahale sonucu yaklaşık 6 saatte söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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