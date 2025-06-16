Adana'da orman yangını (2)

Adana'nınFeke ilçesine bağlı Çandırlar-Bekirhacılı Daşlıgedik mevkisinde çıkan orman yangını 7 helikopter, 8 arazöz ve 3 su tankı ile gerçekleştirilen müdahale sonucu yaklaşık 6 saatte söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

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