'Türkiye'de KKKA'ya yakalanan kişilerde ölüm oranı yüzde 5'

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kene ısırı ile ortaya çıkan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına ilişkin "Dünyada KKKA'ya yakalanan kişilerde ölüm oranı yüzde 40'lara kadar çıkarken, ülkemizde bu oran yaklaşık yüzde 5 civarındadır. Ancak söz konusu insan hayatı olunca, bu oran da oldukça ciddi ve dikkate değerdir" dedi.

Yaz ayları ile birlikte kenenin görünürlüğü artarken, uzmanlar özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları KKKA vakalarına karşı uyarıyor. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Keneler genellikle yaz aylarında görülse de ilkbahardan sonra vakalarda ciddi artış yaşandı. Son dönemde ülkemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sıkça konuşulmaya başlandı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, viral bir enfeksiyondur ve genellikle keneler aracılığıyla insanlara bulaşır. Keneler, virüsü taşıyan hayvanlardan aldıkları kan yoluyla bu hastalığı insanlara doğrudan bulaştırabilir" dedi.

'BU HASTALIK ÖLÜMCÜL OLABİLİR'

Nihat Köse, "Bu hastalıktan korunmak için vatandaşlarımızın pikniğe ya da doğaya çıktıklarında bazı basit ama etkili önlemler alması şart. Örneğin; paçalarını çoraplarının içine sokmaları, vücutlarını dönüşte mutlaka kontrol etmeleri gerekir. Vücutta bir kene ya da ısırık izi olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Eğer vücutta bir kene tespit edilirse, keneyi çıplak elle değil, mutlaka eldiven kullanarak çıkarmak gerekir. Kene ezilmeden, dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır. Ancak en doğru yöntem, kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasıdır. Orada profesyonel şekilde çıkarılan kene, bir Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderilerek türü belirlenebilir. Çünkü her kene bu virüsü taşımaz. Özellikle piknik ve doğa yürüyüşlerinin yaygın olduğu bölgelerde bu tür kontroller hayati önem taşır. Bu hastalık ölümcül olabilir. Dünyada KKKA'ya yakalanan kişilerde ölüm oranı yüzde 40'lara kadar çıkarken, ülkemizde bu oran yaklaşık yüzde 5 civarındadır. Ancak söz konusu insan hayatı olunca, bu oran da oldukça ciddi ve dikkate değerdir" diye konuştu.