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        Okulu karıştırdılar; 1 dakika ile sınava alınmadılar

        ADANA'da 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 1 dakika geç kalıp sınava alınmayan adaylar, "Başka lise ile karıştırdık" diyerek gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:50
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        Okulu karıştırdılar; 1 dakika ile sınava alınmadılar
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        ADANA'da 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 1 dakika geç kalıp sınava alınmayan adaylar, "Başka lise ile karıştırdık" diyerek gözyaşı döktü.

        Seyhan ilçesinde Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Gazi Anadolu Lisesi'nde TYT'ye girmek için çok sayıda aday, sabahın erken saatlerinde okul önünde ve bahçesinde hazır bulundu. Saat 10.15'te başlayacak sınav için 10.00'da kapılar kapatıldı. Son dakika taksiyle yetişen öğrencilerin yanı sıra bazı gençler sınava geç kaldı. Yaklaşık 1 dakika geç kalıp sınava giriş hakkını kaybeden 2 genç, "Başka lise ile karıştırdık, isim benzerliği vardı" diyerek gözyaşı döktü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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