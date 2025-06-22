Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu (2)

Adana'daöğle saatlerinde serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolup, dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Suriye uyruklu Cafer Hacı Muhammed, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Muhammed'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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