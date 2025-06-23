Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Türk Telekom, 7 bölgenin 7 ilinde fiber gücü deneyimledi

        TÜRKİYE'nin en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine, 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunan Türk Telekom, 7 bölgenin 7 ilinde fiberin gücü deneyimlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom, 7 bölgenin 7 ilinde fiber gücü deneyimledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRKİYE’nin en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine, 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunan Türk Telekom, 7 bölgenin 7 ilinde fiberin gücü deneyimlendi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın ev sahipliğinde; Adana, Çanakkale, İzmir, Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van’dan gazetecilerin eş zamanlı olarak katıldığı çevrim içi toplantıda, şirketin uçtan uca yüksek hızlı fiber internet erişiminin geldiği nokta ve bölgesel hız performansları sahada deneyimlendi.

        Türk Telekom, 7 bölgede 7 ili kapsayan bir deneyim çalışmasına imza attı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Ankara’da Türk Telekom Genel Müdürlüğü’nde bulunan Network Yönetim Merkezi’nden (SMC); Adana, Çanakkale, İzmir, Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van’daki gazetecilerle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

        Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Herkes için erişilebilir yüksek hızda internet sunmak amacıyla Türkiye’nin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar her köşesini fiber ağlarla örüyoruz. Türkiye’nin tüm illerinde sokaklara, binalara, evlere kadar fiber ulaştırıyoruz. Türkiye’yi uçtan uca ören fiber ağ çalışmalarımızla 5G ve ötesi teknolojilerin altyapısını sağlıyoruz. 2025’in ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 482 bin km’ye ulaşırken, fiber hane kapsaması 33,2 milyona yükseldi. Elde ettiğimiz başarılı sonuçlar uluslararası raporlarda da somut bir göstergeye dönüşüyor. FTTH Council Europe’un bu konuda yayınladığı son rapora göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yerini aldı. Rapor, FTTH/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 74,6’nın üzerinde olduğumuzu ortaya koydu. Ayrıca, rapor tarihi itibarıyla son on iki aylık dönemde Türkiye’deki FTTH/B abone sayısı 1,2 milyon artarken, bu artışın 0,9 milyonunun yalnızca Türk Telekom tarafından sağlanması bizim için büyük bir gurur. Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yenilikçi vizyonumuz ve teknoloji birikimimizle, Türkiye’nin her köşesinde dijital dönüşümü hızlandıran çalışmalara imza atıyoruz. Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz. 7 bölgedeki 7 ilde Türkiye’nin dijital omurgasını nasıl ördüğümüzü hız, kapsama ve altyapı gücümüzü canlı bağlantılar ile yerinde test ederek ortaya koyduk” dedi.

        ‘BİZİM ALTYAPIMIZ, TÜRKİYE’NİN ALTYAPISIDIR’

        Sabit internet imtiyaz yenileme sürecinde son aşamaya gelindiğini hatırlatan Önal, “Biz bu konuda bir kamuoyu oluşturma peşinde değiliz, hiç olmadık. Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık. Gerekli mercilerle, ilgili Bakanlıklarımızla birlikte çalışarak süreci yönetiyoruz. Burada da artık son aşamaya gelinmiş bulunmakta. Türkiye’deki sabit internet altyapısının kurucusu, geliştiricisi ve imtiyaz süresi boyunca da işletmecisi olarak, bize bu misyonu zaten tarih yüklüyor. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır. Ülkemizin dört bir yanında, en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar, fiber yatırımlarımızı ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken, yalnızca büyük şehirlerin merkezlerine değil, en ücra köşelere kadar ulaşıyoruz. Türkiye’yi dünyaya bağlayan noktadayız. Bütün bunları fiber yatırımlarımızla yapıyoruz. Dijitalleşmenin öncüsü, teknolojiye yön veren bir şirket olarak Türk Telekom’un yaptığı her yatırımın Türkiye’ye, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İmtiyazı da bu bakış açısıyla ele alıyor ve milli sorumluluğumuz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

        ‘FİBER AĞIMIZ 5G VE ÖTESİ TEKNOLOJİLER İÇİN GÜÇLÜ ALTYAPIYI SUNUYOR’

        Önal, yenilikçi teknolojilerin hayata geçirilmesi konusunda öncü rol üstlendiklerini ifade ederek, “81 ilin her köşesine ulaşan fiber ağımız 5G ve ötesi teknolojiler için olmazsa olmaz olan güçlü altyapıyı sunuyor. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fiberle bağladık. Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde. Bununla birlikte 5G alanında uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı ulaşım, kültür sanat ve spor gibi geniş bir yelpazede öncü çalışmalara imza atıyoruz. 5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz. Tüm yatırımlarımızı ve hazırlıklarımızı da bu strateji doğrultusunda şekillendiriyoruz. Amacımız herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dünya inşa etmek” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgası!
        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgası!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu

        Benzer Haberler

        Adana'da 3 kilo 100 gram esrar ele geçirilen tırın şoförüne 9 yıl 2 ay hapi...
        Adana'da 3 kilo 100 gram esrar ele geçirilen tırın şoförüne 9 yıl 2 ay hapi...
        Adana'da güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi...
        Adana'da güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi...
        Adana'da dayısını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında müebbet hapis istemi
        Adana'da dayısını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında müebbet hapis istemi
        Sokak sokak gezip 1 ayda 7 elektrikli bisiklet ile 2 motosiklet çaldılar
        Sokak sokak gezip 1 ayda 7 elektrikli bisiklet ile 2 motosiklet çaldılar
        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 65 şüpheli yakalandı
        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 65 şüpheli yakalandı
        Adana'da kaçak ürün bulunan hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da kaçak ürün bulunan hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı