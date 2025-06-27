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        Balkon kapısından girdiği evdeki gardıroptan 250 bin liralık altın ve para çaldı

        ADANA'da Ramazan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:00
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        Balkon kapısından girdiği evdeki gardıroptan 250 bin liralık altın ve para çaldı
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        ADANA’da Ramazan A. (23), balkon kapısından girdiği evdeki gardıroptan, 250 bin lira değerindeki altın, ziynet eşyası ve parayı çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilen Ramazan A. yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 9 Haziran saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Ramazan A., H.A.’nın zemin kattaki dairesinin balkon kapısının kilidini kırıp, eve girdi. Yatak odasına giden Ramazan A., gardıroptaki 250 bin lira değerindeki 5 çeyrek, 2 yarım, 7 gram altın ile çok sayıda ziynet eşyası ve 20 bin lirayı alıp, kaçtı. O anlar, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Eve döndüğünde hırsızlığı fark eden H.A.’nın ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 5 bin liraya ele geçirildi. Emniyete götürülen Ramazan A., sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul edip, hırsızlığı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Ramazan A. tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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