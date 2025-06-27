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        Aldattığını öne sürüp ayrıldığı hemşire nişanlısının çalıştığı hastane önünde lokma döktürdü

        ADANA'da bir kişi, kendisini aldattığını öne sürdüğü hemşire nişanlısının görev yaptığı hastanenin önünde lokma döktürüp, 'Allah kurtardı' yazılı pankart astı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:40
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        Aldattığını öne sürüp ayrıldığı hemşire nişanlısının çalıştığı hastane önünde lokma döktürdü
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        ADANA’da bir kişi, kendisini aldattığını öne sürdüğü hemşire nişanlısının görev yaptığı hastanenin önünde lokma döktürüp, ‘Allah kurtardı’ yazılı pankart astı.

        Kentte yaşayan bir genç, ayrıldığı hemşire nişanlısının görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde lokma döktürüp, dağıttı. Nişanlısının kendisini aynı hastanedeki bir doktorla aldattığını öne süren bu kişi, “Nişanlımın evli bir adamla 3 yıldır ilişkisi olduğunu öğrendim. Düğünümüze iki ay kalmıştı. Suçüstü yakaladım ve nişanı bozdum, Allah kurtardı” yazılı pankart astı. Vatandaşlar, pankartı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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