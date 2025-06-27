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        Ağaçlık alanda ölü bulunan huzurevi sakininin 30 yıllık komşusu: İhmal olduğunu düşünüyorum

        ADANA'da 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğün ile gerçekleştiren, 23 Haziran'da da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan huzurevi sakini Sümbül Topbaş'ın (83) bir dönem bakımlarıyla da ilgilenen 30 yıllık komşusu Ayşe Gönenç (61), "Bayramlarda bizim evimizde kalıyordu, ben bakıyordum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:45
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        Ağaçlık alanda ölü bulunan huzurevi sakininin 30 yıllık komşusu: İhmal olduğunu düşünüyorum
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        ADANA'da 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğün ile gerçekleştiren, 23 Haziran'da da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan huzurevi sakini Sümbül Topbaş'ın (83) bir dönem bakımlarıyla da ilgilenen 30 yıllık komşusu Ayşe Gönenç (61), “Bayramlarda bizim evimizde kalıyordu, ben bakıyordum. Son bayram kurumdan izin çıkmadı. Sümbül abla huzurevinde kalmak istemiyordu. Defalarca kaçmaya çalışmış. Böyle bir ölümü hak etmedi. İhmal olduğunu düşünüyorum. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

        Seyhan ilçesinde bir huzurevinde kalan ve 2023'te 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğünle gerçekleştiren Sümbül Topbaş, 20 Haziran'da bakkala gideceğini söyleyerek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Hakkında kayıp başvurusu yapılan Topbaş'ın, 23 Haziran gecesi Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Polisin yaptığı incelemede, vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Sümbül Topbaş'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsisi tamamlanan Topbaş'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sümbül Topbaş'ın ölümü sonrası Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı. Ayrıca çıkacak detaylı otopsi raporunun ardından Topbaş'ın ölümüyle ilgili bir ihmal ya da dış müdahale olup, olmadığının belirleneceği, adli soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

        SON BAYRAM İZİN ÇIKMADI

        Sümbül Topbaş'ın huzurevine yerleşmeden önce kaldığı Köprülü Mahallesi’nde bakkallık yapan 30 yıllık komşusu Ayşe Gönenç, Demirören Haber Ajansı’na konuştu. Topbaş’ın ölüm haberiyle sarsıldığını ve çok üzgün olduğunu söyleyen Gönenç, “Kimsesi yok. Var da yok denilebilir. Ablası ve yeğenleri vardı ama burada oturmuyorlar. Sümbül abla tek başına yaşardı. Dükkanımızdan alışveriş yapardı. Tertemiz, eli yüzü düzgün bir insandı. Yaklaşık 30 yıldır yani gençlikten tanıyoruz. Ortada kalınca huzurevine yatırıldı. Kimse önemsemedi, biz de sahip çıkıyorduk. Biz bayramlarda alıp mahalleye getiriyorduk. Bizim evimizde kalıyordu, ben bakıyordum. Helalühoş olsun, hiç zorsunmadım. Bu bayram istedik, kurum vermedi. Yakınları huzurevinden çıkmasını istemiyormuş. Kadına sahip çıkmadılar. Günah değil mi?” diye konuştu.

        ‘HUZUREVİNDE MUTLU DEĞİLDİ’

        Sümbül Topbaş’ın huzurevinde mutlu olmadığını söyleyen Ayşe Gönenç, şöyle devam etti:

        “Huzurevinde kalmak istemiyordu. Huzurevinde kimseyi tanımadığını, mahalleyi çok özlediğini anlatıyordu. ‘Burada siz varsınız. Orda kimseyi tanımıyorum. Vakit geçmiyor’ derdi. Bana ‘Anne’ derdi. Bazı rahatsızlıkları başlamıştı. Şizofren ve Alzheimer hastalıkları vardı ama kimseye bir zararı yoktu. İlaçlarını yazdırıyor, alıyorduk. İlaçlarını içerdi. Beraber uyurduk. Hiçbirimize kötü bir davranışı olmadı. Ama huzurevinde mutlu değildi. Oradan defalarca kaçmaya çalışmış. Sonuçta burada doğmuş büyümüş ve buralarda kalmayı istiyordu. Burada tüm mahalleyi tanır, konuşur, gülüşüyordu. Bizim evimizin insanı gibiydi, hiç ayırmadık. Böyle bir ölümü hak etmedi. Çok üzgünüz. İhmal olduğunu düşünüyorum. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz.”

        PLATONİK AŞKINA AÇILMAYINCA HİÇ EVLENMEDİ

        Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sümbül Topbaş, gençliğinde platonik aşık olduğu kişiye açılamayınca kimseyle evlenmedi. Yaşı ilerleyen Topbaş, 2023'te Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti. Sümbül Topbaş, yeni arkadaşları ve huzurevi çalışanlarıyla sohbet ederken, hiç evlenmediği için beyaz gelinlik giyememekten yakındı. Çalışanların bildirmesi üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Topbaş için bir düğün töreni organize etti. Beyaz gelinlik giyen Sümbül Topbaş, davul-zurna eşliğinde düğün salonunda eğlenmişti.

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