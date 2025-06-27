Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da piknik yaptığı yerde dereye girip, boğuldu

        ADANA'nın Aladağ ilçesindeki Yedigözeler Milli Parkı mesire alanında yüzmek için dereye giren M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 21:45 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da piknik yaptığı yerde dereye girip, boğuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'nın Aladağ ilçesindeki Yedigözeler Milli Parkı mesire alanında yüzmek için dereye giren M.A.K. (23), boğuldu.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yedigözeler Milli Parkı mesire alanında meydana geldi. Piknik için yakınlarıyla bölgeye gelen M.A.K., dereye girdi. Gencin suda kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelerek arama çalışması başlatan Adana İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi, gencin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan M.A.K.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Adana'da otobüste kadın yolcunun uygunsuz görüntüsünü çektiği iddiasıyla bi...
        Adana'da otobüste kadın yolcunun uygunsuz görüntüsünü çektiği iddiasıyla bi...
        Adana'da göle düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkarıldı
        Adana'da göle düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkarıldı
        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde mezuniyet töreni...
        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde mezuniyet töreni...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Adana Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutla...
        Adana Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutla...