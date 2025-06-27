Adana'da piknik yaptığı yerde dereye girip, boğuldu

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yedigözeler Milli Parkı mesire alanında meydana geldi. Piknik için yakınlarıyla bölgeye gelen M.A.K., dereye girdi. Gencin suda kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelerek arama çalışması başlatan Adana İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi, gencin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan M.A.K.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.