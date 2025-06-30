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        Adana'da orman yangını (3)

        KOPANELEKTRİK TELİ YANGINA NEDEN OLDUAdana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:21
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        Adana'da orman yangını (3)
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        KOPANELEKTRİK TELİ YANGINA NEDEN OLDU

        Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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