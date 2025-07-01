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        Nefes borusuna karides kaçan müşterisini kurtaran işletmeci: İyi ki Heimlich eğitimini almışım

        ADANA'da yediği karidesin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp yere yığılan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtaran restoran sahibi Bertuğ Aksüt, "İyi ki Heimlich eğitimini almışım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:35
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        Nefes borusuna karides kaçan müşterisini kurtaran işletmeci: İyi ki Heimlich eğitimini almışım
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        ADANA'da yediği karidesin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp yere yığılan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtaran restoran sahibi Bertuğ Aksüt, "İyi ki Heimlich eğitimini almışım. Bir hayat kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm" dedi.

        Olay, 28 Haziran saat 21.00 sıralarında, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Yediği karidesin soluk borusuna kaçması sonucu nefes alamayan ve yere yığılan müşteriye, işletme sahibi Bertuğ Aksüt Heimlich manevrasıyla müdahale ederek hayatını kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Yaşanan olayla ilgili konuşan Bertuğ Aksüt, “Müşterimiz burada ailesiyle birlikte yemek yerken rahatsızlandı. Ayağa kalktıktan sonra birkaç adım attı ve aniden yere yığıldı. O an hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın paniklediğini fark ettim ve hemen beyefendiye doğru hareket ettim. Daha önce çalışanlarımıza verdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sırasında öğrendiğim bilgiler aklıma geldi. Boğazına bütün bir karidesin takıldığını fark ettim ve öğrendiğim ilk yardım yöntemlerini uygulayarak beyefendiyi kurtardım. İyi ki Heimlich eğitimini almışım. Bir hayat kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Herkese bu eğitimi almalarını tavsiye ediyorum, çünkü hiç beklemediğiniz bir anda bir hayat kurtarabilirsiniz. Özellikle ilk yardım eğitimi herkesin alması gereken bir bilgi. Olayın ardından müşterimiz kendine geldi ve bize defalarca teşekkür etti. Aldığımız eğitimler bizim için sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktur” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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