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        'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        ADANA'da bir daire satışında 'sazan sarmalı' yöntemiyle 1 milyon TL dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Onur A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:20
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        'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        ADANA’da bir daire satışında ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle 1 milyon TL dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Onur A. ve Hüseyin Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Mersin’de yaşayan H.G., Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan ağabeyi A.G.’den 3+1 dairesini satmasını istedi. A.G, ilçede bulunan dairenin fotoğraflarını ve videolarını çekerek bir ilan sitesine yükledi. İlanı gören ve kendisini Hasan Kılıç olarak tanıtan Onur A., A.G. ile telefon aracılığıyla iletişime geçti. Daire için 2,3 milyon TL’ye anlaşma sağlandı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan Onur A., A.G.’nin gönderdiği evin görsellerini kullanarak, Sarıçam’da emlakçılık yapan N.Ç.’ye ulaşıp, daireyi satmasını istedi. Emlakçı N.Ç. de müşterilerinden Ö.Ç.’ye bu evi önerdi. Ö.Ç., 6 Ocak’ta ortağı R.Y. ile birlikte emlakçı N.Ç.’ye ulaşarak evi gezdi. Evi beğenen Ö.Ç., 1,5 milyon TL’ye satın almak üzere emlakçıyla anlaştı.

        Taraflar, ertesi gün devir işlemlerini gerçekleştirmek için Sarıçam Tapu Müdürlüğü’ne gitti. Cep telefonuyla görüştüğü emlakçı, satıcı ve alıcıyı tapu dairesinde yan yana getirmeyen Onur A., çeşitli bahaneler uydurarak kendisinin Adana'da olmadığını söyleyip, para transferlerini yaptırdı. A.G.'nin kendisine ödenecek 2,3 milyon TL'nin, 500 bin TL'sinin borçlu oldukları müteahhide, geri kalanının ise kendisine ödenmesini istedi. Onur A.'nın yönlendirmesiyle Ö.Ç., müteahhit O.E.'nin oğlu M.E.'ye 500 bin TL gönderdi. Ö.Ç. yine Onur A.'nın yönlendirmesiyle Hüseyin Ö.'nün hesabına 1 milyon TL gönderdi. Birbirinden habersiz şekilde tapu görevlileriyle görüşen taraflar satış için hiçbir işlem başlatılmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Tarafların ihbarıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, paranın izini sürmek amacıyla bir ekip kurdu.

        'TELEFONU İKİNCİ EL ALDIM' SAVUNMASI

        Ekipler, Hüseyin Ö.'yü Gaziantep'te, Onur A.'yı ise Mersin'de gözaltına aldı. Polis ekiplerinin ulaştığı M.E., kendisine gönderilen 500 bin TL’yi Ö.Ç.’ye iade etti. Onur A.’nın 20 milyon TL değerindeki üç lüks aracı ile bir evine el konuldu, banka hesapları ise donduruldu. Emniyette ifadesi alınan Onur A., “Telefonculuk yapıyorum. Taraflarla görüştüğüm iddia edilen cihazı ikinci el aldım. Bahsi geçen kişileri tanımıyorum” diyerek suçlamaları reddetti. Hüseyin Ö. ise “Paraya ihtiyacım vardı, hesabımı kullandırdım” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Onur A. ve Hüseyin Ö. tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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