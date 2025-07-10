Halat kopunca güvenlik kemeri sayesinde asılı kalan işçi kamerada

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı binanın dış cephesinde boya yapan N.K., kurulu iskelede çalıştığı sırada halatlardan birinin kopması ile metrelerce yüksekte asılı kaldı. Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten son anda kurtulan ve beşinci kattaki dairenin pervazına basarak dengede durabilen N.K., burada mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.