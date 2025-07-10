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        Halat kopunca güvenlik kemeri sayesinde asılı kalan işçi kamerada

        ADANA'da dış cephe boyası yapan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:45
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        Halat kopunca güvenlik kemeri sayesinde asılı kalan işçi kamerada
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        ADANA'da dış cephe boyası yapan N.K., bulunduğu iskelenin halatının kopması sonucu metrelerce yüksekte güvenlik kemeri sayesinde asılı kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı binanın dış cephesinde boya yapan N.K., kurulu iskelede çalıştığı sırada halatlardan birinin kopması ile metrelerce yüksekte asılı kaldı. Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten son anda kurtulan ve beşinci kattaki dairenin pervazına basarak dengede durabilen N.K., burada mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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