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        Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        ADANA'nın Çukurova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, arkasındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 22:47 Güncelleme: 16.07.2025 - 22:50
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        Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
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        ADANA'nın Çukurova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, arkasındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Nurullah E. (31) yönetimindeki 01 BCE 552 plakalı motosiklet, Hakan K.’nın kullandığı 34 DSR 134 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Nurullah E. ile arkasındaki Serhat Ş. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosikletteki Serhat Ş.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü Nurullah E. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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