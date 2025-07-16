Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'nın Çukurova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, arkasındaki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Nurullah E. (31) yönetimindeki 01 BCE 552 plakalı motosiklet, Hakan K.’nın kullandığı 34 DSR 134 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Nurullah E. ile arkasındaki Serhat Ş. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosikletteki Serhat Ş.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü Nurullah E. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.