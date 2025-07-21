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        Çocuk işçinin alıkonulduğu iddia edilen tesisin sahibi: Personelin parasını çaldığı için darbedilmiş

        ADANA'da, dinlenme tesisinde alıkonulduğu ve zorla çalıştırıldığı iddia edilen T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:55
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        Çocuk işçinin alıkonulduğu iddia edilen tesisin sahibi: Personelin parasını çaldığı için darbedilmiş
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        ADANA’da, dinlenme tesisinde alıkonulduğu ve zorla çalıştırıldığı iddia edilen T.B.’nin (14) darbedildiği iş yerinin sahibi Murat Kutlu, “Bir süre önce yanımıza geldi, işe ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 gün yanımızda çalıştı. Çalışanın parasını çaldığı için aralarında husumet olmuş ve kavga etmişler” dedi.

        Olay, 8 Temmuz'da saat 07.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi, Adana-Pozantı Otoyolu’ndaki dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce garson olarak çalışmaya başlayan T.B., tartıştığı iş arkadaşı M.U. (45) tarafından, tesisin yatakhanesinde tahta sopayla darbedildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından işten çıkarılan T.B.’nin Şanlıurfa’da yaşayan babası M.B., kente geldi. Oğlunun alıkonulduğunu ve zorla çalıştırıldığını öne süren M.B., iş yeri sahibi ve M.U. hakkında şikayetçi oldu.

        Konuyla ilgili çalışma başlatan Çukurova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.U. ile iş yerinde çaışan B.B.K.’yi (17) gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.U., sorgusunda, T.B.’nin parasını çaldığını öne sürdü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, B.B.K. de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. T.B. ise babasıyla birlikte Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki evine döndü.

        ‘İŞE İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ’

        Konuyla ilgili iddiaları reddeden iş yeri sahibi Murat Kutlu, “Bir süre önce bizim yanımıza geldi, işe ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de yetiştirmek için yanımıza aldık. Söz konusu çalışanın parasını çaldığı için aralarında husumet olmuş ve kavga etmişler. Çocuğu çekip, konuştuk ve iş yerinden gönderdik. Sonrasında olay bu şekilde gelişti ve emniyete kamera görüntülerini kendimiz teslim ettik” dedi.

        ‘BİZDEN 1 LİRA ALACAĞI YOK’

        T.B.’nin darbedilmesiyle alakalı çalışanlara bir talimat vermediklerini, konuyu iş yerine gelince öğrendiklerini kaydeden Kutlu, “Kimse kimseyi alıkoyamaz, böyle bir durum yok. Burada bir sürü çalışanımız var. Yaklaşık 10 gün yanımızda çalıştı ve bizden 1 lira dahi alacağı yoktur. Hatta olayın olduğu günün yevmiyesini bile kendisine verdik. Çalışanın parasını çaldığı için aralarında husumet olmuş ve kavga etmişler. Önceki gün çocuğun babası olduğunu beyan eden bir kişi bizi aradı. Ona da böyle bir durum olmadığını söyledik. Konunun buraya kadar gelmesine çok üzüldüm” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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