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        Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kediyi itfaiye eri çıkardı

        Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kedi, itfaiye personelince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:57
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        Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kediyi itfaiye eri çıkardı
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        Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kedi, itfaiye personelince kurtarıldı.

        Seyhan Nehri'nin Mestanzade mevkisinde suya düşen kedi, köprünün alt kısmında mahsur kaldı.

        Kediyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Halat yardımıyla nehre inen itfaiye eri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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