Adana'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu

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ADANA (AA) - Aladağ ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Sibel Kurşun'a ait Gerbidi Mahallesi'ndeki evin mutfak kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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