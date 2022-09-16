Adana'da bitkin bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bitkin halde bulunan yılan kartalı tedavi için koruma altına alındı.

İlçe merkezinde Fatih Uyanık, evinin bahçesinde bitkin halde yılan kartalı buldu.

Karton bir kutuya koyduğu kartalı iş yerine getirerek besleyen Uyanık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Görevliler gelerek kartalı teslim aldı.

Yılan kartalının Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'ndaki tedavinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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