Orman Bölge Müdürü Yılmaz, Feke'de orman teşkilatıyla buluştu

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ADANA (AA) - Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Feke ilçesinde teşkilat çalışanlarıyla toplantıda bir araya geldi.



Yılmaz başkanlığında Feke Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda Feke, Kozan ve Saimbeyli orman işletme müdürlüklerinin 2022 yılı yatırım ve cari program uygulamaları ile 2023 yılı programları değerlendirildi.

Toplantıya bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri ve 3 ilçenin orman işletme müdürleri de katıldı.

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