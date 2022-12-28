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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi

AA

Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü, 1 yıl 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.G, A.D, Ü.A, A.T. ve T.O. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını belirtti.

Savcı, "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle kapatılan dernekte üyelikleri bulunduğunu aktardığı sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Sanık A.G, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yok, örgüte finansal destekte de bulunmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan A.G. ve A.D'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis verdi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan diğer sanıklardan Ü.A'yı aynı suçtan 2 yıl 1 ay, A.T'yi de 1 yıl 15 gün hapse çarptıran heyet, sanık T.O'nun ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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