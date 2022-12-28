Adana’da huzurevleri ve bakım merkezlerine yönelik bilgilendirme toplantısı

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ADANA (AA) - Adana'da özel huzurevi ve bakım merkezleri müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özel kuruluşların fiziki koşulları ile rehberlik amaçlı denetimleri ve bilgilendirilmesine ilişkin konuların ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.



İl Müdürü Nevzat Özer, toplantıda, özel huzurevi ve bakım merkezi personellerini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri planladıklarını belirterek, çalışanların moralini ve motivasyonunu arttırmayı amaçladıklarını anlattı.



Her zaman yaşlıların ve engellilerin yanında olduklarını ifade eden Özer, bu amaçta hem kamu hem de özel kuruluşların çalışmalarını "çok kutsal" şeklinde değerlendirdi.



Özer, yaşlı ve engelli bireylere yönelik özel kuruluşlardaki ilgi ve alakadan dolayı merkez temsilcilerine de teşekkür etti.

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