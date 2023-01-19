Adana Demirspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Çalışmalarını tamamlayan Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.
Antrenmana yeni transfer Mert Çetin'de katıldı.
Adana Demirspor ile Bitexen Giresunspor, yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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