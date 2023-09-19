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        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi açıldı

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:43 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:01
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        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi açıldı
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        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi hizmete alındı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, programda yaptığı konuşmada, Kovid-19 sürecinde şehir hastanelerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bölge açısından önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Köşger, "Son yaşadığımız deprem faciasında, 11 ilde yaşanan deprem neticesinde bölgedeki diğer hastaneler hizmet veremez hale gelince Adana Şehir Hastanesi bir bölge hastanesine dönüştü ve bütün bölgeden hastalar buraya sevk edildi." diye konuştu.

        Köşger, yeni açılan merkezin hayırlı olmasını diledi.

        Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput da hastaneye eğitim ve araştırma yönünden avantajlar sağlayacak merkezin anlamının ileriki süreçte daha net şekilde görüleceğini kaydetti.

        Açılışın ardından merkezi gezen Vali Köşger, yanındaki yetkililere duvardaki "baby", "girl", "boy" yazılarının Türkçe olması gerektiğini iletti.

        Öte yandan, hastanenin 6'ncı kuruluş yıl dönümü de kutlandı.

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