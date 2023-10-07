Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında "su korteji" düzenlendi
Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Seyhan Nehri'nde su korteji yapıldı.
Giriş: 07.10.2023 - 17:21 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:49
Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Seyhan Nehri'nde su korteji yapıldı.
Merkez Park'taki festivalin etkinlikleri kapsamında Seyhan Nehri'nde su korteji düzenlendi.
Kortejde, kano ve paddle board ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları da yer aldı.
Vatandaşlar, nehir kıyısından korteji takip ederek fotoğraf çekti.