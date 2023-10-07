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        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sürüyor

        Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" ikinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 21:01 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:01
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        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sürüyor
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        Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" ikinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam etti.

        Festival bu yıl, Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen "100. Yılında Cumhuriyet Lezzetleri" temasıyla düzenlendi.

        Katılımcılar, kebap, ciğer, şırdan, şalgam ve bici bicinin de aralarında olduğu yöresel lezzetleri tatmak için stantlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

        Akşam saatlerinden itibaren kalabalığın arttığı festivalde ziyaretçiler, gün boyu süren etkinliklerle vakit geçirdi.

        Programlar kapsamında, "Adana karpuzu ile haytayla" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, şef Doğa Çiftçi, Adana karpuzu kullanarak hazırladığı tatlıyı katılımcılara ikram etti.

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